Apéro BD avec David Fournol Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien, vendredi 26 avril 2024.

David Fournol vient nous présenter ses coups de cœur BD avec sa fougue et son talent habituels. Il préside l’association Et si rien d’autre n’avait d’importance qui valorise les univers graphiques particuliers. Son action est essentiellement tournée vers la BD et l’illustration.

Entrée libre EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 18:00:00

fin : 2024-04-26 20:00:00

Médiathèque Jean Vautrin 15 Place de la République

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine bibliotheque.stsymphorien@wanadoo.fr

L’événement Apéro BD avec David Fournol Saint-Symphorien a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Sauternes Graves Landes Girondines