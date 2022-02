Apero Bavard #4 | Le polar – Vendredi 11 février Médialudo Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Avec des ateliers, rencontres, quiz et autres jeux pour de bons moments de partage ! A l’occasion de l’apéro de février, venez vous partager un moment autour..Du polar ! En partenariat avec la librairie Au Fil des Mots. Gratuit | Tout public | Pass sanitaire

Une fois par mois, venez prendre l’apéro avec nous, bavarder autour de nos lectures, de nos films préférés, de nos coups de cœurs… Médialudo 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

2022-02-11T18:00:00 2022-02-11T20:00:00

