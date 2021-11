Blagnac Médialudo Blagnac, Haute-Garonne Apéro Bavard #2 – Vendredi 19 novembre Médialudo Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Apéro Bavard #2 – Vendredi 19 novembre

Médialudo, le vendredi 19 novembre à 18:00

Les livres font partie des principales inspirations cinématographiques. Quelles sont les séries ou films adaptés de livres que vous avez préféré ? Quelle est la meilleure adaptation selon vous ? La plus mauvaise ? Venez en débattre avec nous ! **_Gratuit | Tout public | Pass sanitaire_**

