Apéro – balade, les mercredis, 29 juin 2022, . Apéro – balade, les mercredis

2022-06-29 – 2022-06-29 7 7 EUR Le Col de Pouthet-Clos Dalmain vous propose une découverte de la forêt lors d'une balade guidée, une petite visite de notre atelier, suivie d'une dégustation de nos vins et d'autres produits locaux à l'ombre de nos arbres en toute simplicité ! Réservation conseillée.

