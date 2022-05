Apéro avec VUE Pernand-Vergelesses, 3 juin 2022, Pernand-Vergelesses.

Apéro avec VUE Pernand-Vergelesses

2022-06-03 – 2022-06-03

Pernand-Vergelesses Côte-d’Or Pernand-Vergelesses

A l’occasion des 50 ans du Patrimoine mondial, les sites UNESCO de BFC s’ouvrent à vous en mode VIP le temps de 4 soirées inédites. La promesse : un apéritif dinatoire dans un lieu privatisé habituellement fermé au public ! CHAQUE VENDREDI UN POINT DE VUE INEDIT SUR LES CLIMATS ! Hors des sentiers battus, découvrez des lieux et points de vue inédits du site UNESCO des Climats du vignoble de Bourgogne. Chaque vendredi, nous vous accueillons dans un lieu habituellement fermé au public, dans un écrin privatisé : domaine viticole de renom, site avec vue imprenable sur le vignoble ou lieu historique emblématique. A votre arrivée, vous pourrez découvrir ce qui fait la spécificité des sites Patrimoine mondial, et particulièrement celui des Climats du vignoble de Bourgogne. Une introduction qui s’accompagnera d’une dégustation commentée de vins et d’une courte visite du lieu. Profitez ensuite de la vue, bercé par la magie du lieu, l’ambiance musicale du moment… et dégustez votre panier pique-nique composé de produits 100% Côte d’Or. Le vendredi 3 juin : Maison Jacques Copeau / Pernand-Vergelesses nLe vendredi 10 juin : Domaine d’Ardhuy – Clos des Langres / Corgoloin nLe vendredi 17 juin : Lieu surprise nLe vendredi 24 juin : Abbaye de St-Vivant / Curtil-Vergy

https://www.climats-bourgogne.com/fr/apero-avec-vue-50-ans-du-patrimoine-mondial_939.html

dernière mise à jour : 2022-05-13 par