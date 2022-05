Apéro avec V.U.E – Valeur Universelle Exceptionnelle Ronchamp Ronchamp Catégories d’évènement: Haute-Saône

Ronchamp

Apéro avec V.U.E – Valeur Universelle Exceptionnelle Ronchamp, 3 juin 2022, Ronchamp. Apéro avec V.U.E – Valeur Universelle Exceptionnelle Ronchamp

2022-06-03 – 2022-06-03

Partagez un moment convivial en famille ou entre amis à la Colline Notre-Dame du Haut à Ronchamp pour un apéritif avec V.U.E*. Après la fermeture du site, vous serez accueillis par un médiateur.rice culturel.lle pour une visite guidée d'1h sur la Valeur Universelle exceptionnelle de l'œuvre emblématique de Le Corbusier : la chapelle Notre-Dame du Haut. Cette visite expliquera les raisons de l'inscription de la chapelle sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO. A l'issue de cette visite, vous serez accompagnés dans un des espaces extérieurs privatisés pour l'occasion au plus près de la chapelle. Votre panier pique-nique sera composé notamment de pain, salaisons, fromages, tomates cerises, fruits, une bouteille de vin, eau et jus de fruits. Détails complémentaires au moment de la réservation. Les paniers sont élaborés par l'Epicerie d'Antan à Lure. communication@collinenotredameduhaut.com +33 3 84 20 73 27

