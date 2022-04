Apéro avec V.U.E (Valeur Universelle Exceptionnelle) La Charité-sur-Loire, 3 juin 2022, La Charité-sur-Loire.

Apéro avec V.U.E (Valeur Universelle Exceptionnelle) La Charité-sur-Loire

2022-06-03 – 2022-06-03

La Charité-sur-Loire 58400 La Charité-sur-Loire

EUR 35 35 À l’occasion des 50 ans du Patrimoine mondial, les 9 sites UNESCO de Bourgogne-Franche-Comté proposeront en juin, chaque vendredi soir, une découverte de leur valeur universelle exceptionnelle autour de dégustations régionales.

LA VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE

Les sites UNESCO de Bourgogne-Franche-Comté ont imaginé ces soirées exclusives pour mieux faire comprendre l’intérêt particulier de certains lieux culturels et naturels qui nécessitent leur préservation en tant qu’élément du patrimoine de l’humanité tout entière et justifie leur inscription sur la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. Les 50 ans du Patrimoine Mondial sont pour eux l’occasion de partager leurs valeurs universelles avec le public et d’exprimer le caractère singulier de leurs lieux, expressions du génie humain.

DES PROPOSITIONS EXCLUSIVES

Aux chandelles, sur l’herbe, sous les toits, au cœur des vignes, ou autour d’un feu, les 9 sites UNESCO de Bourgogne-Franche-Comté se sont mis en quatre pour proposer des offres originales, en soirée, pour un moment inoubliable. Des moments à vivre en duo, en famille ou entre amis à la découverte de ces sites d’exception en dégustant des produits du terroir.

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

Les participants découvriront cette étape incontournable du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, assis sur les remparts pour décrypter les paysages à la tombée du jour ou au cœur du jardin de Hafiz.

Dégustation d’un verre de Côte de La Charité autour d’un pique-nique nivernais.

La Charité-sur-Loire

