Nièvre La Charité-sur-Loire À l’occasion des 51 ans du Patrimoine mondial, les 9 sites UNESCO de Bourgogne-Franche-Comté proposent une découverte de leur valeur universelle exceptionnelle autour de dégustations régionales. DES PROPOSITIONS EXCLUSIVES

Aux chandelles, sur l’herbe, sous les toits, au cœur des vignes, ou autour d’un feu, les 9 sites UNESCO de Bourgogne-Franche-Comté se sont mis en quatre pour proposer des offres originales, en soirée, pour un moment inoubliable. Des moments à vivre en duo, en famille ou entre amis à la découverte de ces sites d’exception en dégustant des produits du terroir. LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

Les participants découvriront cette étape incontournable du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle au cours d’une déambulation d’environ une heure dans des lieux insolites du Prieuré. Après la visite, une dégustation d’un verre de vin des Côtes de La Charité sera proposée dans un cadre exceptionnel offrant une vue époustouflante sur le site inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial. Pour poursuivre la soirée en beauté, un pique-nique rempli de produits du terroir ravira les papilles de nos convives qui profiteront en même temps d’une animation pour en apprendre plus sur la Valeur Universelle Exceptionnelle de notre Bien. Inscription obligatoire avant le 11 septembre auprès de l’Office de Tourisme LA VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE

Les sites UNESCO de Bourgogne-Franche-Comté ont imaginé ces soirées exclusives pour mieux faire comprendre l’intérêt particulier de certains lieux culturels et naturels qui nécessitent leur préservation en tant qu’élément du patrimoine de l’humanité tout entière et justifie leur inscription sur la Liste du patrimoine mondial par l’UNESCO. Les 50 ans du Patrimoine Mondial sont pour eux l’occasion de partager leurs valeurs universelles avec le public et d’exprimer le caractère singulier de leurs lieux, expressions du génie humain. contact@lacharitesurloire-tourisme.com +33 3 86 70 15 06 https://www.lacharitesurloire-tourisme.com/ La Charité-sur-Loire

