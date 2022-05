Apéro avec V.U.E Clairvaux-les-Lacs, 3 juin 2022, Clairvaux-les-Lacs.

Apéro avec V.U.E Clairvaux-les-Lacs

2022-06-03 – 2022-06-03

Clairvaux-les-Lacs Jura Clairvaux-les-Lacs

35 EUR À l’occasion des 50 ans du Patrimoine mondial, les 9 sites UNESCO de Bourgogne-Franche-Comté proposeront en juin, chaque vendredi soir, une découverte de leur valeur universelle exceptionnelle autour de dégustations régionales.

SITE PALAFITTIQUE, LAC DE CLAIRVAUX

En plein cœur des sites palafittiques, sur la plage de Clairvaux, Nicolas et Emilie d’Unis vers nature amèneront les participants dans la vie néolithique : techniques de fabrication du feu, découverte des plantes, fruits et autres céréales.

Animation de 19h00 à 20h00 et pique nique de 20h00 à 21h30.

En cas de pluie, l’animation peut petre faite à l’abri.

A partir de 7 ans.

contact@terredemeraudetourisme.fr +33 3 84 25 27 47

Clairvaux-les-Lacs

