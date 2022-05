Apéro avec v.u.e* à la Tour de la Pelote Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Visite guidée de la Tour de la Pelote : tour à canon médiévale intégrée au programme de fortification établi par Vauban au XVIIe siècle, la tour de la Pelote est ravagée par le feu en 2013. L'exceptionnelle charpente d'époque Vauban disparait dans l'incendie.En 2016, un chantier de restauration d'envergure a permis à l'édifice de retrouver son authenticité architecturale, selon des techniques et des savoir-faire traditionnels. 

Pique-Nique apéro à l'extérieur si la météo le permet ou sinon à l'intérieur de la Tour.

