Besançon Doubs Dans les sites Unesco de Bourgogne Franche-Comté

*Valeur Universelle Exceptionnelle

Un apéritif dans un lieu privatisé après la fermeture au public. Un site Patrimoine mondial rien que pour vous (ou presque !) avec un joli panier pique-nique en osier, une nappe à carreaux, de belles assiettes, de bons produits locaux.

Plus d’informations

À l’occasion des 50 ans du Patrimoine mondial, les sites Unesco de Bourgogne-Franche-Comté s’ouvrent à vous en mode VIP le temps d’une soirée.

Un apéritif dans un lieu privatisé après la fermeture au public.

Un site Patrimoine mondial rien que pour vous (ou presque !) avec un joli panier pique-nique et de bons produits locaux. Des moments à vivre seul, en duo, en famille ou entre amis à la hauteur des sites Unesco de Bourgogne-Franche-Comté.

Les fortifications de Besançon

Un guide conférencier ouvrira exceptionnellement la Tour de la Pelote pour une découverte approfondie, avant de partager un moment convivial avec vue sur le Doubs qui encercle la ville.

