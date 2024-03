Apéro avec un artiste aux Ateliers Jouret Ateliers jouret Roubaix, vendredi 12 avril 2024.

Apéro avec un artiste aux Ateliers Jouret Une rencontre inspirante ! Vendredi 12 avril, 18h30 Ateliers jouret 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T18:30:00+02:00 – 2024-04-12T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T18:30:00+02:00 – 2024-04-12T19:30:00+02:00

Ils sont plasticiens, sculpteurs, peintres ou céramistes…

Quelles que soient leurs disciplines de prédilection, ces artistes se distinguent à travers des créations originales et hors du commun.

Ils vous invitent à échanger sur leurs parcours singuliers et à découvrir leur travail autour d’un verre… pour démarrer le week-end sous le signe de la convivialité et du talent.

Cette séance vous donnera l’occasion de partager un moment avec …. Chouki Derrouiche, sculpteur sur bois

Ateliers jouret 13 rue de l’hospice Roubaix 59100 Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/apero-avec-un-artiste-aux-ateliers-jouret-3 »}] [{« link »: « https://ateliersjouret.fr/chouki-derrouiche/ »}]

Ateliers Jouret