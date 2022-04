Apéro au Château Saint-Brisson-sur-Loire, 18 juin 2022, Saint-Brisson-sur-Loire.

Apéro au Château Saint-Brisson-sur-Loire

2022-06-18 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-28 23:45:00 23:45:00

Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Saint-Brisson-sur-Loire

5 EUR C’est LE rendez-vous convivial et festif de l’été ! Venez au château pour prendre l’apéro entre amis ou en famille. Un boulanger artisanal, un maître fromager, un charcutier artisanal et un vigneron vous font déguster vos produits. Musique, gourmandise et bonne ambiance garanties.

saint-brisson@tousauchateau.com +33 2 38 36 71 29 https://www.chateau-saint-brisson.com/billetterie

@château de Saint Brisson-sur-Loire

Saint-Brisson-sur-Loire

