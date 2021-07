Apéro-atelier au potager du Théâtre de l’Orangerie – Patates ! Théâtre de l’Orangerie, 18 août 2021-18 août 2021, Genève.

Apéro-atelier au potager du Théâtre de l’Orangerie – Patates !

Théâtre de l’Orangerie, le mercredi 18 août à 17:30

La Libellule et le TO: Nous avons aménagé et créé ce potager (avec le soutien de Canopée paysagisme SA en 2018) selon le souhait du Théâtre de l’Orangerie. Il possède plusieurs vertus. Outre ses qualités esthétiques et gustatives, il a pour objectif de sensibiliser le public au potager biologique. Sa vocation s’inscrit avant tout dans une logique pédagogique plutôt que productive (bien que ses légumes et ses fruits soient savoureux et totalement biologiques). Dans ce cadre magnifique, nous proposons au public de se balader entre les différents bacs afin de découvrir des variétés rares, nouvelles, comestibles locales, aux vertus médicinales, étranges parfois.La monoculture, l’utilisation d’engrais chimiques et de pesticides ont un impact sur de nombreuses zones agricoles qui se révèlent de moins en moins vivantes, voire fortement polluées. En créant des potagers biologiques, nous participons à l’amélioration de la qualité des sols, à l’accroissement de la biodiversité tout en favorisant une meilleure santé par la production d’une nourriture plus saine. Notre démarche consiste notamment à récolter sans ressemer intégralement chaque année, en protégeant le sol sous un couvert permanent et en associant les espèces de manière pertinente. Ce potager est aussi le cœur d’ateliers créatifs organisés par le Théâtre de l’Orangerie, un espace « sensoriel » dans lequel petit·es et grand·es ont plaisir à flâner durant tout l’été. Déambulez entre les bacs et explorez d’un côté, le potager et de l’autre, une zone dédiée aux fleurs et plantes aromatiques.

Gratuit

En juillet et août, le Théâtre de l’Orangerie propose 8 apéros-ateliers au potager, à côté de sa terrasse avec buvette, en collaboration avec l’association La Libellule.

