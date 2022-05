Apéro Asso Mölkky

Apéro Asso Mölkky, 10 juin 2022, . Apéro Asso Mölkky

2022-06-10 – 2022-06-10 EUR 0 0 Proposé par l’Associataion la tAntative.

Profitons de l’été en plein air pour jouer au Mölkky (quilles finlandaises) !

Participation libre et conscience. Proposé par l’Associataion la tAntative.

Profitons de l’été en plein air pour jouer au Mölkky (quilles finlandaises) !

Participation libre et conscience. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville