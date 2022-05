Apéro Asso des langues Houtaud Houtaud Catégories d’évènement: Doubs

Houtaud

Apéro Asso des langues Houtaud, 3 juin 2022, Houtaud. Apéro Asso des langues La Tantative 8c rue de la Grande Oie Houtaud

2022-06-03 – 2022-06-03 La Tantative 8c rue de la Grande Oie

Houtaud Doubs Houtaud EUR 0 0 Proposé par la tAntative.

Echanger en toute simplicité dans la langue de votre choix selon les interloctueurs sur place.

Participation libre et consciente. associationtanta@gmail.com https://www.tant-a.org/ Proposé par la tAntative.

Echanger en toute simplicité dans la langue de votre choix selon les interloctueurs sur place.

Participation libre et consciente. La Tantative 8c rue de la Grande Oie Houtaud

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Houtaud Autres Lieu Houtaud Adresse La Tantative 8c rue de la Grande Oie Ville Houtaud lieuville La Tantative 8c rue de la Grande Oie Houtaud Departement Doubs

Houtaud Houtaud Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/houtaud/

Apéro Asso des langues Houtaud 2022-06-03 was last modified: by Apéro Asso des langues Houtaud Houtaud 3 juin 2022 Doubs Houtaud

Houtaud Doubs