Apéro Arkéo Rom Rom Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Rom

Apéro Arkéo Rom, 8 avril 2022, Rom. Apéro Arkéo Rauranum Place de l’Église Rom

2022-04-08 – 2022-04-08 Rauranum Place de l’Église

Rom Deux-Sèvres Rom 2 2 EUR Apéro Arkéo Vendredi 8 avril à 18h30 au Musée de Rauranum à Rom Conférence : les arts de la table chez les Romains

Dégustations proposées par Les Condiments de la Doie : vins, condiments, épices Réservation souhaitée, places limitées

05 49 27 26 98

Entrée 5€/2€ Apéro Arkéo Vendredi 8 avril à 18h30 au Musée de Rauranum à Rom Conférence : les arts de la table chez les Romains

Dégustations proposées par Les Condiments de la Doie : vins, condiments, épices Réservation souhaitée, places limitées

05 49 27 26 98

Entrée 5€/2€ +33 5 49 27 26 98 Apéro Arkéo Vendredi 8 avril à 18h30 au Musée de Rauranum à Rom Conférence : les arts de la table chez les Romains

Dégustations proposées par Les Condiments de la Doie : vins, condiments, épices Réservation souhaitée, places limitées

05 49 27 26 98

Entrée 5€/2€ Rauranum

Rauranum Place de l’Église Rom

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Rom Autres Lieu Rom Adresse Rauranum Place de l'Église Ville Rom lieuville Rauranum Place de l'Église Rom Departement Deux-Sèvres

Rom Rom Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rom/

Apéro Arkéo Rom 2022-04-08 was last modified: by Apéro Arkéo Rom Rom 8 avril 2022 Deux-Sèvres Rom

Rom Deux-Sèvres