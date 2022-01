APÉRO – ARCHIS DU PAVILLON / # 01 MARDI 8 FEVRIER 2022 A 18H30 Le Pavillon de l’Architecture, 8 février 2022, Pau.

Chères consœurs, chers confrères, Le Pavillon est aujourd’hui largement plébiscité par le grand public. Nous souhaitons qu’il le soit également par vous, architectes et paysagistes, pour devenir un véritable vecteur d’échange, convivial autant que professionnel. A ce titre, des « apéro-archis » pourraient être organisées plusieurs fois par an pour aborder, sur vos propositions, des thématiques qui vous tiennent à cœur. Pour définir leur contenu, leur rythme et leurs modalités, nous vous proposons un premier moment d’échange autour d’un pot pour discuter et définir ensemble ce que chacun souhaite intégrer dans ce type de soirée. Aussi nous vous proposons de nous retrouver le MARDI 8 FEVRIER 2022 A 18H30 _________________________________________________________________________ Pour une bonne organisation de la soirée et du pot merci de vous inscrire : Nom :……………………………… Coordonnées :………………….. A très bientôt ! L’équipe du Pavillon

Soirée professionnelle – Gratuit

Le Pavillon de l’Architecture 3 place de la monnaie, 64000 PAU Pau Pyrénées-Atlantiques



