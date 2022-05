APERO ARCHEO VILLA HUGUET – JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE 2022, 17 juin 2022, .

APERO ARCHEO VILLA HUGUET – JOURNEES EUROPEENNES DE L’ARCHEOLOGIE 2022

2022-06-17 – 2022-06-17

Apéro-archéo : les coulisses de l’archéologie

Autour d’un apéritif festif dans le jardin de la Villa Huguet, venez partager un moment convivial avec l’équipe du service archéologie et échanger sur les mille et une facettes de leurs métiers et les missions d’un service archéologique municipal.

Comment devient-on archéologue ? Pourquoi fouiller ? Comment interpréter les résultats et comprendre les découvertes ? Comment conserver les objets et les vestiges pour les transmettre aux générations futures ?

vendredi 17 juin de 19:00 à 21:00

Le parc est accessible en fauteuil depuis le portail du boulevard Eurvin.

