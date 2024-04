Apéro Archéo Mesmont, vendredi 30 août 2024.

Apéro Archéo Mesmont Côte-d’Or

En compagnie de l’équipe d’archéologues en charge des fouilles, laissez-vous guider jusqu’aux vestiges médiévaux de la Montagne de Saint-Laurent et venez découvrir les résultats des dernières recherches archéologiques

La présentation sera suivie d’une dégustation de produits locaux et d’un pot de l’amitié.

Balade d’1h00 nécessitant une bonne condition physique et des chaussures adaptées.

Rendez-vous à 17h30 en haut du Mont Saint Laurent.

Visite limitée à 25 personnes

Gratuit. 0 0 EUR.

Début : 2024-08-30 17:30:00

fin : 2024-08-30

Mesmont 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté tourisme@ouche-montagne.fr

