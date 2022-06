Apéro Archéo Mesmont Mesmont Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Côte-d’Or Mesmont En compagnie de l’équipe d’archéologues en charge des fouilles, laissez-vous guider jusqu’aux vestiges médiévaux de « la Montagne de Saint-Laurent » et venez découvrir les résultats des dernières recherches archéologiques

La présentation sera proposée avec une collation.

Balade d’1h nécessitant une bonne condition physique et des chaussures adaptées.

Rendez-vous en fin de journée en haut du Mont Saint Laurent.

Visite limitée à 25 personnes

Tarif : 5€/pers., gratuit -18 ans.

