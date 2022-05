Apéro animé – Buffet – Concert latino Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Catégories d’évènement: 79370

Organisé par Les Mijotées de la Belle et L’Orée des Millefeuilles samedi 11 juin 19h – Mortefond de Verrines sous Celles Apéro animé par Julien Evin et Bruno Boulay Buffet préparé en collaboration avec des réfugiés Concert : Mestica musique Latino Entrée libre réservation conseillée au 06 31 09 26 10 ou 06 72 47 37 68 ou

lesmijoteesdelabelle@orange.fr

