BAG, en collaboration avec Connaissance de l’art contemporain, vous propose de découvrir les scènes artistiques européennes à travers un cycle de conférences organisé à la galerie. Un mardi par mois, Christian Pallatier vous embarque le temps d’un Aperitivo. Prochaine destination : Venise. Profitez d’une conférence animée par Christian Pallatier, membre fondateur de l’association Connaissance de l’art contemporain et directeur de la galerie, tout en savourant un verre de vin, et en dégustant notre pain BAG 100% sans gluten, du fromage et de la charcuterie. Et ce n’est pas fini ! Pourquoi ne pas poursuivre votre voyage en prenant part au WE ART… Venise du 08 au 11 septembre 2022. _____ Conférence : J’AI DÉCIDÉ D’AIMER L’ART CONTEMPORAIN… POUR ME CULTIVER ? __1 Fondation Fondation François Pinault (Palazzo Grassi + Punta della Dogana) __2 artistes // 2 œuvres Vito Acconci, 1940 – The Object of it All, 1977 Maurizio Cattelan (1960) All, 2007 _____ Cycle de conférences : J’ai décidé d’aimer l’art contemporain // Connaissance de l’art contemporain _____ Plus d’informations WE ART : [http://www.connaissancedelart.com/We-ART-WEEK-END-ART/](http://www.connaissancedelart.com/We-ART-WEEK-END-ART/)

Réservation obligatoire

Galerie BAG (Bakery Art Gallery) 44 Rue Saint-François, 33000 Bordeaux



2022-05-10T18:30:00 2022-05-10T19:30:00