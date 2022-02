Aperitivo Lisbonne Galerie BAG (Bakery Art Gallery), 22 février 2022, Bordeaux.

Aperitivo Lisbonne

Galerie BAG (Bakery Art Gallery), le mardi 22 février à 18:30

**BAG**, en collaboration avec **Connaissance de l’art contemporain**, vous propose de découvrir les scènes artistiques européennes à travers un cycle de conférences organisé à la galerie BAG. Un mardi par mois, Christian Pallatier vous embarque le temps d’un Aperitivo. Prochaine destination : Lisbonne. Profitez d’une conférence animée par Christian Pallatier, membre fondateur de l’association Connaissance de l’art contemporain et directeur de la galerie, tout en savourant un verre de vin, et en dégustant notre pain BAG 100% sans gluten, du fromage et de la charcuterie. Et ce n’est pas fini ! Pourquoi ne pas poursuivre votre voyage en prenant part au WE ART… Lisbonne du 18 au 20 mars 2022. _____ Conférence GESTES D’ARTISTES : PEINDRE, SE PROMENER, DANSER, … __2 Musées Gulbenkian // Berardo (taguer les musées) __1 artiste // 1 oeuvre MARIA-ELENA VIEIRA DA SILVA (1908-1992) // COMPOSITION, 1936 __360° autour de l’oeuvre Des villes, des artistes, des oeuvres. Une ville comme un corps pour se perdre. _____ Cycle de conférences : trAnspoRT CONTEMPORAIN dans les musées européens // Connaissance de l’art contemporain ______ Plus d’informations WE ART : [http://www.connaissancedelart.com/We-ART-WEEK-END-ART/We-ART-LISBONNE-533.htm](http://www.connaissancedelart.com/We-ART-WEEK-END-ART/We-ART-LISBONNE-533.htm)

Réservation obligatoire – 15€

BAG et Connaissance de l’art contemporain, vous proposent de découvrir les scènes artistiques européennes à travers un cycle de conférences. Christian Pallatier vous embarque le temps d’un Aperitivo.

Galerie BAG (Bakery Art Gallery) 44 Rue Saint-François, 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T18:30:00 2022-02-22T19:30:00