Aperitivo La Bodega Fontana à GENSAC Gensac, 20 mai 2022, Gensac.

Aperitivo La Bodega Fontana à GENSAC Gensac

2022-05-20 – 2022-05-20

Gensac Gironde Gensac

Évènement de Domaines Fontana Lieu-dit Maroy, 33890 Gensac,

rendez-vous à la BODEGA FONTANA, pour nos soirées APERITIVO !!

Vendredi 20 Mai 2022 à Maroy avec la présence du Foodtruck La Tierra Andina, qui vous proposera sa cuisine sud-américaine

Vendredi 22 juillet : les poulets rôtis de Pascaline

Vendredi 5 août : Cuisine Thaïlandaise avec ld foodtruck Fou de Thaï

Vendredi 12 août : Cuisien Italienne avec le foodtruck Chef Angelo.

Nos vins et cocktails seront aussi et bien entendu à l’honneur

Une belle occasion de les découvrir avec une cuisine plus exotique.

Infos et incriptions : 05.57.47.43.19 domainefontana@free.fr

+33 5 57 47 43 19

fontana

Gensac

dernière mise à jour : 2022-05-10 par OT Castillon-Pujols