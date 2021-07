Apéritivo Italien Théâtre de Verdure de La Girandole, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Montreuil.

Apéritivo Italien

Théâtre de Verdure de La Girandole, le jeudi 8 juillet à 18:00

APERITIVO MUSICALE #2.4 …l’after Bal Rital Ça y est ! On recommence à voir la lumière du jour (et le soleil) ! L’Aperitivo Musicale, l’événement qui a donné un coup de jeune à l’année pandémique, est de retour! On a hâte de vous retrouver dans l’ambiance estivale et ensoleillée du Théâtre de Verdure de la Girandole, dans une des plus belles parcelles des Murs à Pêches. Un petit paradis en plein air dans les « hauteurs » de Montreuil où on pourra retourner à respirer l’amitié, la convivialité, la joie de vivre, la musique qui nous ont tant manquées depuis quelques mois. Pour cette cinquième édition le collectif Montreuil Records envahit le Théâtre de Verdure pour un double concert à ne pas rater ! Au programme : MARGOT MADANI (première partie) : Enfant de la balle, Margot apprend très tôt le théâtre. Elle suit également des cours de musique : violon, improvisation jazz, orchestre… A l’âge de ses treize ans, elle se met à la guitare et au chant et écrit ses premiers textes au lycée. Après une formation au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, Margot s’inscrit au tremplin « A Nos Chansons », et remporte de beaux prix. La musique l’a rattrapée. Désormais, elle ne s’en passera plus ! CAJÙ : Malgré les océans et le continent qui les séparent, Cajú tisse et entremêle les rythmes et les mélodies des musiques du Brésil et de la Réunion. Entre samba et maloya, compositions et airs familiers, laissez-vous embarquer dans un voyage à la rencontre des musiques du soleil et de la mélancolie. PRIX LIBRE ( Carte de l’ass. Caravane Ritale comprise) • ATTENTION ! Nous ne sommes pas munis de carte de crédit ni pour l’entrée ni pour la cuisine/bar! Nous vous conseillons de vous munir d’espèces avant de monter aux murs à pèches ! Théâtre de Verdure de La Girandole 65 rue Pierre de Montreuil, 93100 Montreuil Métro 9 (Mairie de Montreuil), puis bus 122 à Marie de Montreuil et arrêt Saint Just OU à pied de la mairie (15 min). Noctilien pour le retour : N34, arrêt Danton

Un petit paradis italien en plein air: musique et verdure.

Théâtre de Verdure de La Girandole 65 rue Pierre de Montreuil 93100 Montreuil Montreuil Bel Air – Grands-Pêchers Seine-Saint-Denis



2021-07-08T18:00:00 2021-07-08T22:30:00