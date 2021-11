Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages, Var Apéritiv’ô Brusc Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Six-Fours-les-Plages Var Afterwork convivial et décontracté sur le port du Brusc. Esprit “à l’espagnol” debout autour du comptoir et des tonneaux. Charcuterie, fromages, vins et bières.

En novembre, BBQ party figatelli et chorizo grillés.

Jeudi 18 novembre : Beaujolais Party. casadobrusc@gmail.com +33 4 89 66 63 72 Casa Do Brusc 95 quai Saint Pierre Six-Fours-les-Plages

