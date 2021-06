Guerande 44350 Guerande Guérande Apéritifs Gourmands 44350 Guerande Guerande Catégorie d’évènement: Guérande

Apéritifs Gourmands 44350 Guerande, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Guerande. Apéritifs Gourmands

du jeudi 8 juillet au jeudi 29 juillet à 44350 Guerande

Cet été à Guérande, les vignerons indépendants vous proposent un apéritif gourmand ! Une dégustation des vins du Vignoble de Nantes en accord avec des bouchées concoctées par les Bocaux Locos’ Traiteur ! 4 rendez-vous dans 4 lieux différents pour découvrir 4 vins nantais de 18h à 20h ! À la carte : un Muscadet sur Lie, un Cru du Muscadet, un effervescent (blanc ou rosé) et un vin sous indication géographique protégée du Val de Loire s’associant aux délicieuses bouchées telles qu’un beurre de sardines turballaises au citron confit, un taboulé sarrasin à la saucisse de lapin, un tzatziki courgettes-salicornes-herbes et une rillette de cochon bretonne à l’échine fumée et au sarrasin torréfié ! Hum, vous êtes conquis ! Alors inscrivez-vous à ces apéritifs gourmands qui défileront les jeudis du mois de Juillet (la contribution est de 10€ par personne) : – Le 8 juillet à la salle Municipale – 2 Chemin des Prés du Moulin – Saillé – Guérande – Le 15 juillet à la salle Saint Joseph – Rue des Métais – La Madeleine – Guérande – Le 22 juillet à la salle Perrière – Chemin des Perrières – Clis – Guérande – Le 29 juillet à la salle Béatrix – 11 rue Victor-Hugo – Guérande Les vignerons seront présents pour échanger avec vous ! Ces dégustations sont réservées aux personnes adultes mais vous pouvez vous retrouver en famille. Compte-tenu du contexte sanitaire, vous devez respecter les règles de distanciation sociale et les gestes barrières. Cet été à Guérande, les vignerons indépendants vous proposent un apéritif gourmand ! Une dégustation des vins du Vignoble de Nantes en accord avec des bouchées concoctées par les Bocaux Locos’ Tr… 44350 Guerande 44350 Guerande Guerande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T18:00:00 2021-07-08T20:00:00;2021-07-15T18:00:00 2021-07-15T20:00:00;2021-07-22T18:00:00 2021-07-22T20:00:00;2021-07-29T18:00:00 2021-07-29T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Guérande Étiquettes évènement : Autres Lieu 44350 Guerande Adresse 44350 Guerande Ville Guerande lieuville 44350 Guerande Guerande