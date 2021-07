Cestayrols Cestayrols Cestayrols, Tarn Apéritifs Fermiers au Château de Lacroux Cestayrols Cestayrols Catégories d’évènement: Cestayrols

Apéritifs Fermiers au Château de Lacroux 2021-07-13 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-24 LACROUX Château De Lacroux

Cestayrols Tarn

Cestayrols Tarn Cestayrols Visite du Domaine, dégustation des vins et de produits fermiers.

Balade à partir du panorama découverte de notre vignoble. Prévoir 2h00 à 2h30. lacroux@chateaudelacroux.com +33 5 63 56 88 88 http://www.chateaudelacroux.com/ dernière mise à jour : 2021-06-23 par

