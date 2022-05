Apéritifs chez le vigneron au Château Clare Landiras Landiras Catégories d’évènement: Gironde

Landiras

Apéritifs chez le vigneron au Château Clare Landiras, 3 juin 2022, Landiras. Lieu-dit Batsères Château Clare

2022-06-03 19:00:00 – 2022-10-28 Lieu-dit Batsères Château Clare

Landiras Gironde Landiras Tous les vendredis soir à partir de 19h, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, les vignerons du château Clare vous reçoivent dans un lieu privilégié . Vous pourrez y déguster tous leurs vins accompagnes de planches de charcuteries et de fromages.

Lieu-dit Batsères Château Clare Landiras

