Apéritif vigneron bio au domaine Clos Basté, 14 juillet 2022, .

Apéritif vigneron bio au domaine Clos Basté

2022-07-14 18:00:00 – 2022-07-14

Visite du domaine, balade commentée dans les vignes, visite des chais et explication sur la viticulture bio par la famille Mur. Dégustation de Madiran bio et de vin de Pays de Bigorre, accompagnée de tapas locales. Jus de fruits locaux. Jeux en bois pour les petits et les grands.

dernière mise à jour : 2022-03-02 par