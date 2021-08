La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame Eure-et-Loir, La Ferté-Vidame Apéritif swing & tapas – L.A jazz 33 compagny La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

La Ferté-Vidame

Apéritif swing & tapas – L.A jazz 33 compagny La Ferté-Vidame, 14 août 2021, La Ferté-Vidame. Apéritif swing & tapas – L.A jazz 33 compagny 2021-08-14 – 2021-08-14

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir 15 EUR 15 15 La municipalité de La Ferté-Vidame vous propose comme tous les ans son apéritif jazz dans le parc du château de la commune, domaine départemental de La Ferté Vidame. Boisson et assiette gourmande incluses Port du masque obligatoire et présentation du pass sanitaire. Sur réservation. La municipalité de La Ferté-Vidame vous propose comme tous les ans son apéritif jazz dans le parc du château de la commune, domaine départemental de La Ferté Vidame. Boisson et assiette gourmande incluses Port du masque obligatoire et présentation du pass sanitaire. Sur réservation. tourisme@foretduperche.fr +33 2 37 37 68 59 La municipalité de La Ferté-Vidame vous propose comme tous les ans son apéritif jazz dans le parc du château de la commune, domaine départemental de La Ferté Vidame. Boisson et assiette gourmande incluses Port du masque obligatoire et présentation du pass sanitaire. Sur réservation. chloé chauvel dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, La Ferté-Vidame Autres Lieu La Ferté-Vidame Adresse Ville La Ferté-Vidame lieuville 48.6104#0.90085