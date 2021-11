Mayenne Mayenne Mayenne APÉRITIF MUSIQUE ET DANSE Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

APÉRITIF MUSIQUE ET DANSE Mayenne, 24 janvier 2022, Mayenne. APÉRITIF MUSIQUE ET DANSE Auditorium du Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne

2022-01-24 – 2022-01-24 Auditorium du Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand

Mayenne Mayenne Tout au long de l’année, les élèves du Conservatoire ont l’occasion de se produire en public. La représentation musicale et/ou chorégraphique est suivie d’un moment convivial entre le public et les artistes en devenir. Les apéritifs Musique & Danse vous sont proposés par le conservatoire de Mayenne Communauté. conservatoire@legrandnord.fr +33 2 43 11 19 73 Tout au long de l’année, les élèves du Conservatoire ont l’occasion de se produire en public. La représentation musicale et/ou chorégraphique est suivie d’un moment convivial entre le public et les artistes en devenir. Auditorium du Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégorie d’évènement: Mayenne Autres Lieu Mayenne Adresse Auditorium du Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Ville Mayenne lieuville Auditorium du Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne