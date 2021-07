Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Apéritif musical « Le dialogue des Harpes » – BarokOpera en résidence d’été Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

"Le dialogue des harpes" : un apéritif musical vous est proposé à l'Hôtel Printania , avec découverte de la harpe baroque et de la harpe celtique En juillet, BarokOpéra a choisi Dinard pour répéter avant sa tournée internationale. À cette occasion, la compagnie participera à plusieurs événements qui raviront petits et grands. Billetterie dans l'ensemble des espaces d'accueil de l'Office de Tourisme et sur la billetterie en ligne : Billetterie.dinardemeraudetourisme.com Tarif : 5€ (Apéritif compris) Sur présentation du ticket d'entrée à l'apéritif musical, vous bénéficierez d'un tarif préférentiel sur le concert du lendemain. Jeudi 22 juillet 2021 – 18h30 – Hôtel Printania

