Apéritif musical avec B18 à Quai Cyrano 2021-06-21 18:30:00 – 2021-06-21 21:30:00 Place du Docteur André Cayla Cloître des Récollets – Quai Cyrano

Bergerac Dordogne

Bergerac Dordogne A l’occasion de la Fête de la Musique, le groupe de rock B18 se produit au Cloître des Récollets (Quai Cyrano).

Ce concert est gratuit, sans réservation mais dans la limite des places disponibles (places assises).

+33 5 53 63 57 55

