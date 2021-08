AumessasAumessas Aumessas Aumessas Aumessas, Gard Apéritif musical Aumessas Aumessas AumessasAumessas Catégories d’évènement: Aumessas

Aumessas Gard Aumessas Gard Aumessas A la Gare de 17h30 à 22h30, soirées animées tout l’été avec DJ Francky : Jeudi 12 aout : rock, blues, soul, groove Vendredi 27 aout : patchwork mmusical Droits libres dernière mise à jour : 2021-08-05 par SUD CEVENNES

