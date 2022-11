Apéritif musical arts et vins Ammerschwihr Ammerschwihr Catégories d’évènement: Ammerschwihr

Haut-Rhin

Apéritif musical arts et vins Ammerschwihr, 2 décembre 2022, Ammerschwihr. Apéritif musical arts et vins

5 rue de l’aigle Ammerschwihr Haut-Rhin

2022-12-02 19:30:00 – 2022-12-02 20:30:00 Ammerschwihr

Haut-Rhin Ammerschwihr EUR Le domaine Jean-Baptiste Adam vous convie à un apéritif Art et Vins « Blues, chanson française, prose viticole & caetera ». Venez découvrir Aladin Reibel, un comédien/sommelier, Laure et Jean-Baptiste Adam vignerons passionnés et enfin Marc Loy qui est guitariste/chanteur. Au programme de la musique, de l’humour, entre gouaille & poésie, de la chanson française, du blues de l’âme des Bayous, des mots de vie (Rainer, Maria Rikle, Pierre Dac, Molière, Henri de Regnier, René Char, Erri de Luca, Jean Richepin, Francis Blanche, Jacques Prevert…). A la lueur de bougies, habillé d’une robe aux précieux arômes, partage d’émotions et de saveurs. A déguster avec ou sans raison, là où les raisins de nos verres ne sont plus de colère… sur un air de Howlin Wolf, Muddy Waters ou B.B King. Les vins en dégustation lors de ce moment musical sont un crémant brut prestige et un riesling Grand Cru Kaefferkopf vielle vignes. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Du blues, de la chanson française de la prose avec une dégustations de vins d’Alsace. +33 3 89 78 23 21 Ammerschwihr

dernière mise à jour : 2022-11-24 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

Détails Catégories d’évènement: Ammerschwihr, Haut-Rhin Autres Lieu Ammerschwihr Adresse 5 rue de l'aigle Ammerschwihr Haut-Rhin Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg Ville Ammerschwihr lieuville Ammerschwihr Departement Haut-Rhin

Ammerschwihr Ammerschwihr Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ammerschwihr/

Apéritif musical arts et vins Ammerschwihr 2022-12-02 was last modified: by Apéritif musical arts et vins Ammerschwihr Ammerschwihr 2 décembre 2022 5 rue de l'aigle Ammerschwihr Haut-Rhin Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg Ammerschwihr Haut-Rhin

Ammerschwihr Haut-Rhin