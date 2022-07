APÉRITIF FERMIER – VINEA ADRIAN

2022-07-20 – 2022-07-20 Portes ouvertes chez une douzaine d’agriculteurs audois du réseau « Bienvenue à la ferme ».

Au programme : découverte de l’exploitation, dégustation des vins et/ou produits de la ferme.

A Vinea Andrea, à Montlaur (commune de Val-de-Dagne), on produit du vin et des cartagènes, au pied du massif de l’Alaric.

Sur réservation uniquement. Nombre de places limité.

