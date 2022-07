APÉRITIF FERMIER – MAS D’ANTONIN

10 août 2022



2022-08-10 – 2022-08-10 Cet été, le réseau Bienvenue à la Ferme de l’Aude vous propose un nouveau rendez-vous, « Les apéritifs fermiers », tous les mercredis soirs, du 20 juillet au 17 Août à 18h.

Balade découverte dans les oliviers et truffiers, suivi d’une dégustation des produits de la ferme (huile d’olive, olive, lucques, purée de lucques) associés aux produits du terroir (vin, fromage de chèvre, oeufs, jambon de pays, …)

Venez savourer l’association de notre production d’olive et huile d’olive et des produits fermiers!

Pour une meilleure organisation merci de réserver. dernière mise à jour : 2022-07-07 par

