APÉRITIF FERMIER – DOMAINE DES PÈRES, 3 août 2022



2022-08-03 – 2022-08-03 Dégustation des vins + dégustation d’olives vertes, 3 pâtés d’olives, charcuterie, fromages, tomates accompagné d’un verre de vin (blanc ou rosé) ou 1 jus de fruit.

10 euros l’assiette.

Venez savourer les accords mets et vins! Pour une meilleure organisation merci de réserver. dernière mise à jour : 2022-07-07 par

