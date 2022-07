APÉRITIF FERMIER – DOMAINE DE ROLLAND

2022-08-10 – 2022-08-10 Dégustation des vins + dégustation des huiles d’olives avec le pain artisanal du village

Accord mets/vins (3 bols de dégustations)

Enfants (jus de raisin, assiette de dégustation)

Limité à 12 personnes.

Venez savourer les accords mets et vins!

