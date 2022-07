APÉRITIF FERMIER – DOMAINE DE L’HERBE SAINTE Mirepeisset Mirepeisset Catégories d’évènement: Aude

Mirepeisset

APÉRITIF FERMIER – DOMAINE DE L’HERBE SAINTE Mirepeisset, 27 juillet 2022, Mirepeisset. APÉRITIF FERMIER – DOMAINE DE L’HERBE SAINTE

Mirepeisset Aude

2022-07-27 – 2022-07-27 Mirepeisset

Aude Mirepeisset Présentation de notre domaine et dégustation de 3 vins du domaine et des produits fermiers (olives, fromages, miel, confitures…).

Venez savourer l’association des vins et produits fermiers ! Pour une meilleure organisation merci de réserver. +33 4 68 46 30 37 https://www.herbe-sainte.fr/ Mirepeisset

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Mirepeisset Autres Lieu Mirepeisset Adresse Mirepeisset Aude Ville Mirepeisset lieuville Mirepeisset Departement Aude

Mirepeisset Mirepeisset Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mirepeisset/

APÉRITIF FERMIER – DOMAINE DE L’HERBE SAINTE Mirepeisset 2022-07-27 was last modified: by APÉRITIF FERMIER – DOMAINE DE L’HERBE SAINTE Mirepeisset Mirepeisset 27 juillet 2022 Mirepeisset, Aude

Mirepeisset Aude