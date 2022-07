APÉRITIF FERMIER – DOMAINE DE FOURN – VINS ROBERT Pieusse, 20 juillet 2022, Pieusse.

APÉRITIF FERMIER – DOMAINE DE FOURN – VINS ROBERT

Pieusse Aude

2022-07-20 – 2022-07-20

Pieusse

Aude

Pieusse

Cet été, le réseau Bienvenue à la Ferme de l’Aude vous propose un nouveau rendez-vous, « Les apéritifs fermiers », tous les mercredis soirs, du 20 juillet au 17 Août à 18h.

Visite du vignoble et de la cave à partir de 18h30, suivi d’une dégustation de nos 4 cuvées sélectionnées, accompagnées de produits de fermier : Blanquette de Limoux accompagnés des ses pébradous, tapenades et olives; Crémants de Limoux et sa charcuterie; blanquette ancestrale et sa glace et biscuits

Venez savourer l’association des vins et des produits fermier!

Pour une meilleure organisation merci de réserver au 04 68 31 15 03!

robert.blanquette@wanadoo.fr +33 4 68 31 15 03

