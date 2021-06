Cahors Cahors 46000, Cahors Apéritif Fermier Cahors Cahors Catégories d’évènement: 46000

Cahors

Apéritif Fermier Cahors, 17 juin 2021-17 juin 2021, Cahors. Apéritif Fermier 2021-06-17 18:00:00 18:00:00 – 2021-06-17 21:00:00 21:00:00 Villa Cahors Malbec Place François Mitterrand

Cahors 46000 Dans le cadre des Fermes en fête, lancement officiel de cette fête à la Villa Cahors Malbec, qui vous propose un apéritif fermier au cours duquel la ferme débarque en ville. Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme se joignent à vous pour un apéro festif.

De nombreuses surprises sont au programme +33 5 65 23 22 29 Dans le cadre des Fermes en fête, lancement officiel de cette fête à la Villa Cahors Malbec, qui vous propose un apéritif fermier au cours duquel la ferme débarque en ville. Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme se joignent à vous pour un apéro festif.

De nombreuses surprises sont au programme

Détails Catégories d’évènement: 46000, Cahors Étiquettes évènement : Autres Lieu Cahors Adresse Villa Cahors Malbec Place François Mitterrand Ville Cahors lieuville 44.44582#1.44091