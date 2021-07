Montséret Montséret Aude, Montséret APÉRITIF FERMIER À LA MIELLERIE DES CLAUSES Montséret Montséret Catégories d’évènement: Aude

Montséret Aude Montséret Cet été, le réseau Bienvenue à la Ferme de l’Aude vous propose un nouveau rendez-vous, “Les apéritifs fermiers”, tous les mercredis soirs, du 21 juillet au 18 Août à 18h.

Une douzaine d’agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme de l’Aude ouvrent les portes de leurs exploitations et accueillent le grand public pour un moment unique autour d’une dégustation de produits de la ferme.

Accueil à 18h sur les exploitations pour une découverte de l’exploitation, une dégustation des vins et produits des fermes. Venez passer un moment de convivialité !

A partir de 10 € par personne. Pensez à réserver. +33 4 68 43 30 17 https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/evenement/aperitifs-fermiers-dans-les-fermes-audoises-tous-les-mercredis-du-21-juillet-au-18-aout-2021/2961 dernière mise à jour : 2021-07-27 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11

