Rendez-vous le vendredi 1er juillet de 18h à 22h, au Château Tournefeuille, à Néac, pour l'Instant Tournefeuille : un apéritif éphémère « Music & Sunset ». Laissez-vous guider jusqu'au coteau du Château Tournefeuille ! Savourez une vue imprenable sur les vignobles de Pomerol et de Sant-Emilion. Sous un délicieux coucher de soleil. Partagez en famille, entre amis, avec nous, une soirée musicale avec le groupe « What the Funk » Formules vin au verre, à la bouteille – planchettes & musique Pensez à réserver vos places au 05.57.51.18.61 ou au 06.08.33.70.02

