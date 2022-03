Apéritif en Trot Génissieux Génissieux Catégories d’évènement: Drôme

Génissieux

Apéritif en Trot Génissieux, 1 mai 2022, Génissieux. Apéritif en Trot Trot Trot Trot Lot. du Val d’Or Génissieux

2022-05-01 18:00:00 18:00:00 – 2022-09-30 Trot Trot Trot Lot. du Val d’Or

Génissieux Drôme Génissieux EUR 56 56 Niveau : Facile | 100 Kg max | Durée : 2H00 resa@trot-trot-trot.fr +33 7 83 01 79 20 http://www.trot-trot-trot.sitew.fr/ Trot Trot Trot Lot. du Val d’Or Génissieux

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Génissieux Autres Lieu Génissieux Adresse Trot Trot Trot Lot. du Val d'Or Ville Génissieux lieuville Trot Trot Trot Lot. du Val d'Or Génissieux Departement Drôme

Génissieux Génissieux Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/genissieux/

Apéritif en Trot Génissieux 2022-05-01 was last modified: by Apéritif en Trot Génissieux Génissieux 1 mai 2022 Drôme Génissieux

Génissieux Drôme