Montcourt-Fromonville Château de Montcourt-Fromonville Montcourt-Fromonville, Seine-et-Marne Apéritif-dinatoire avec lectures sur le thème « aimer d’hier à aujourd’hui » Château de Montcourt-Fromonville Montcourt-Fromonville Catégories d’évènement: Montcourt-Fromonville

Seine-et-Marne

Apéritif-dinatoire avec lectures sur le thème « aimer d’hier à aujourd’hui » Château de Montcourt-Fromonville, 22 janvier 2022, Montcourt-Fromonville. Apéritif-dinatoire avec lectures sur le thème « aimer d’hier à aujourd’hui »

Château de Montcourt-Fromonville, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Un choix de textes de diverses époques et provenances sera proposé au public pour être lu à haute voix, accompagné d’amuse-gueules et friandises arrosées d’un apéritif ou jus de fruits. Participation de 2 auteurs du village.

Inscription obligatoire pour prévoir les victuailles et les boissons ainsi que les places assises. Prévoir une participation.

Apéritif-dinatoire avec lectures de textes littéraires de tous styles illustrant le thème Château de Montcourt-Fromonville Route de Moret 77140 Montcourt-Fromonville Montcourt-Fromonville Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montcourt-Fromonville, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Montcourt-Fromonville Adresse Route de Moret 77140 Montcourt-Fromonville Ville Montcourt-Fromonville lieuville Château de Montcourt-Fromonville Montcourt-Fromonville