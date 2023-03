Apéritif de bienvenu Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin L’Office de Tourisme du Val d’Argent vous donne rendez-vous tous les lundis de l’été dès 11h autour d’un apéritif de bienvenu sur la Place du Prensureux. Le 1er Apéritif de la saison se fera le lundi 17 Juillet et jusqu’au lundi 21 Août 2023 inclus. C’est à cette occasion que nous vous présenterons le territoire ainsi que le programme des animations estivales avec notamment la brochure des manifestations estivales qui vous sera distribuée. Vous pourrez également en profiter pour que nous vous préparions votre Carte d’Hôtes d’Alsace Centrale qui vous sera utile tout au long de votre séjour dans le Val d’Argent ! Ces animations sont destinées aux touristes de passage ou séjournant sur notre territoire. Les apéritifs de bienvenue se dérouleront désormais les lundis dès 11H à l’Office de Tourisme du Val d’Argent. +33 3 89 58 80 50 Sainte-Marie-aux-Mines

