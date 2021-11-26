Apéritif dansant avec le Trio Nathalie Legay Lanouaille Lanouaille
Apéritif dansant avec le Trio Nathalie Legay Lanouaille, 26 novembre 2021, Lanouaille.
Apéritif dansant avec le Trio Nathalie Legay Lanouaille
2021-11-26 19:00:00 – 2021-11-26 23:00:00
Lanouaille Dordogne Lanouaille
EUR 12 Bal du vendredi soir, apéritif offert, assiette repas à 5€.
Organisé par le Fan Club Nathalie Legay.
Bal du vendredi soir, apéritif offert, assiette repas à 5€.
Organisé par le Fan Club Nathalie Legay.
+33 6 81 55 17 93
Bal du vendredi soir, apéritif offert, assiette repas à 5€.
Organisé par le Fan Club Nathalie Legay.
Nathalie Legay
Lanouaille
dernière mise à jour : 2021-11-23 par Isle-Auvézère