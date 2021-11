Lanouaille Lanouaille Dordogne, Lanouaille Apéritif dansant avec le Trio Nathalie Legay Lanouaille Lanouaille Catégories d’évènement: Dordogne

Lanouaille

Apéritif dansant avec le Trio Nathalie Legay Lanouaille, 26 novembre 2021, Lanouaille. Apéritif dansant avec le Trio Nathalie Legay Lanouaille

2021-11-26 19:00:00 – 2021-11-26 23:00:00

Lanouaille Dordogne Lanouaille EUR 12 Bal du vendredi soir, apéritif offert, assiette repas à 5€.

Organisé par le Fan Club Nathalie Legay. Bal du vendredi soir, apéritif offert, assiette repas à 5€.

Organisé par le Fan Club Nathalie Legay. +33 6 81 55 17 93 Bal du vendredi soir, apéritif offert, assiette repas à 5€.

Organisé par le Fan Club Nathalie Legay. Nathalie Legay

Lanouaille

dernière mise à jour : 2021-11-23 par Isle-Auvézère

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Lanouaille Autres Lieu Lanouaille Adresse Ville Lanouaille lieuville Lanouaille