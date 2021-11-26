Apéritif dansant avec le Trio Nathalie Legay Lanouaille, 26 novembre 2021, Lanouaille.

Apéritif dansant avec le Trio Nathalie Legay Lanouaille
2021-11-26 19:00:00 – 2021-11-26 23:00:00
Lanouaille Dordogne Lanouaille

EUR 12   Bal du vendredi soir, apéritif offert, assiette repas à 5€.
Organisé par le Fan Club Nathalie Legay.

Bal du vendredi soir, apéritif offert, assiette repas à 5€.
Organisé par le Fan Club Nathalie Legay.

+33 6 81 55 17 93

Bal du vendredi soir, apéritif offert, assiette repas à 5€.
Organisé par le Fan Club Nathalie Legay.

Nathalie Legay
Lanouaille
dernière mise à jour : 2021-11-23 par Isle-Auvézère